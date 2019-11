Ajax met Schuurs en Labyad

Schuurs is centraal achterin de vervanger van de niet beschikbare Joël Veltman, die kampt met een spierblessure.

Labyad begint net als in het duel met FC Utrecht, het laatste voor de interlandperiode, als rechtsbuiten. Hij neemt de plek in van David Neres, die minstens tot de winterstop is uitgeschakeld vanwege knieklachten.

Hakim Ziyech begint daardoor weer als nummer tien, met in zijn rug Lisandro Martinez en Donny van de Beek. Dusan Tadic en Quincy Promes completeren de voorhoede.