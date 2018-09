Herbeleef de kwalificatie van de GP van België

De Nederlandse coureur van Red Bull was tijdens een chaotisch verlopen kwalificatie een van de slachtoffers van het wisselende weer in de Ardennen.

Verstappen reed zijn rondjes in de stromende regen terwijl het tijdens de laatste minuten van de kwalificatie droog was. Lewis Hamilton was opnieuw de snelste en start zondag van poleposition, gevolgd door Sebastian Vettel. Esteban Ocon en Sergio Perez verrasten met een derde en vierde tijd. Beide coureurs van Force India hadden geluk dat het stopte met regenen op het circuit van Spa-Francorchamps.