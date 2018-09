Eerste puntverlies voor kampioen Manchester City

De Engelse kampioen moest bij het gepromoveerde Wolverhampton Wanderers genoegen nemen met 1-1. City had de vorige competitieduels met Arsenal (2-0) en Huddersfield Town (6-1) gewonnen.

In de eerste helft werd een doelpunt van spits Raul Jiménez van de Wolves afgekeurd vanwege buitenspel. Sergio Agüero en Raheem Sterling raakten namens City respectievelijk de paal en de lat. De thuisclub kwam in de 57e minuut op voorsprong, maar het doelpunt van Willy Boly had nooit goedgekeurd mogen worden. Het ontging de arbitrage dat de Franse verdediger een indraaiende voorzet van João Moutinho met zijn hand langs doelman Ederson werkte. Even daarvoor had de Braziliaanse keeper met een knappe reflex een doelpunt van Hélder Costa voorkomen.

Manchester City kwam twintig minuten voor tijd langszij dankzij Aymeric Laporte, die een vrije trap van Ilkay Gündogan hard inkopte. In de blessuretijd belandde een vrije trap van Agüero op de lat.