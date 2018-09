Verstappen: ’Ik had geen benzine meer’

De Red Bull-coureur vervolgt tegenover de camera van Ziggo Sport. „Dat is niet wat we willen.” Verstappen ging - net als zijn ploegmakker Daniel Ricciardo - al vrij vroeg naar binnen in Q3. Had hij niet door moeten rijden? „Ik had geen benzine meer, vandaar dat ik naar binnen moest.”

Bekijk ook: Verstappen start als zevende

Vooral de vleugel zorgde voor problemen dit weekend. „Op het droge ging het goed, maar we komen wel te kort. Maar ik verwachtte in de regen ook geen wonderen met deze vleugel.”

Bekijk ook: Herbeleef de kwalificatie van de GP van België

Voor de race verwacht hij ook niet per se wonderen. „Ja, eerst maar even inhalen, dat kan nog wel hier. Volgen wordt lastiger.”