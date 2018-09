VAR wuift rode kaart Weghorst weg

De spelers van Schalke 04 konden hem wel schieten. Liefst drie verdedigers van de Duitse club - Salif Sane en Weston McKennie - lieten zich uit de tent lokken. Ze kregen allen een gele kaart voorgehouden na slim werk van Weghorst. Matije Nastasic kreeg zelfs direct rood na het raadplegen van de VAR en moest na 65 minuten spelen noodgedwongen de kleedkamer opzoeken. Er kwam stoom uit zijn oren.

Maar het werd nog veel erger. De sfeer in het stadion bereikte het kookpunt toen Weghorst twintig minuten voor tijd in het strafschopgebied van Schalke 04 onderuit werd geveegd en vervolgens een duw uitdeelde. Scheidsrechter Patrick Ittrich trakteerde Weghorst op een rode kaart, maar daar was de man uit Borne het niet mee eens. Hij was in alle staten, sloeg om zich heen en liep de arbiter bijna ondersteboven.

Ittrich besloot toch maar even gebruik te maken van de aanwezige video-assistentie en veranderde de rode kaart uiteindelijk in een gele. Aangezien de verdedigers van Schalke 04 vanaf dat moment helemaal op ontploffen stonden, haalde Bruno Labbadia zijn nieuwe aankoop vier minuten later naar de kant. De trainer van VfL Wolfsburg kon een glimlach niet onderdrukken, want hij is zelf ongeveer net zo gedreven als Weghorst.

De innige omhelzing tussen speler en coach na de wedstrijd verklaarde ook wel dat Labbadia allesbehalve ontevreden was over het debuut van de drievoudig international van het Nederlands elftal. Hij had even twintig minuten nodig om warm te draaien, maar speelde daarna een solide wedstrijd. Veel kansen kreeg hij niet, maar qua duels, balveroveringen en passes deed Weghorst het niet onaardig.

De 26-jarige spits verliet het veld bij een tussenstand van 1-0 (doelpunt John Brooks). Vier minuten voor tijd maakte Nabil Bentaleb vanaf elf meter gelijk. De vervanger en concurrent van Weghorst, Daniel Ginczek, schoot Wolfsburg in de slotminuut naar de eerste overwinning van het seizoen: 2-1.