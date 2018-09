Weening strandt onder rode vod

,,Met Warren Barguil kreeg ik op de klim van de Eller Weg de ideale vluchter mee. Iemand die meewerkt, maar ook een renner die ik normaal in een vlakke sprint de baas kan zijn. Helaas was de groep achter ons nog veel te groot. Al denk ik wel dat we met een mannetje meer van voren waren weg gebleven. Uiteindelijk komen we toch nog heel ver”, aldus Weening.

Nu kon de Sloveen Matej Mohoric in de sprint niet alleen de ritzege opeisen, maar nam hij dankzij de bonificatieseconden ook de leiderstrui van Maximilian Schachmann over. Daarmee lijkt de renner van Bahrain-Merida na de eindzege in de BinckBank Tour zijn tweede rittenkoers in twee weken tijd te kunnen winnen. Al is de omloop van de laatste rit in Stuttgart, vergelijkbaar met die van de WK in 2007, morgen ook behoorlijk pittig.

Weening baalde enigszins, maar was ook realistisch. ,,Je moet veel geluk hebben wanneer zo’n poging slaagt. De laatste weken heerst er een positieve vibe in onze ploeg. Het ritsucces van Taco van der Hoorn in de BinckBank Tour was natuurlijk het hoogtepunt, maar je ziet dat veel renners zich daaraan optrekken. Ik denk dat ons nog een mooi najaar staat te wachten.”