Live Extra - Basisdebuut PSV’er Rigo tegen PEC Zwolle

Volg alle duels van minuut tot minuut via onze live widget

18.30 uur: Ajax - FC Emmen

Carel Eiting en Rasmus Kristensen krijgen een kans bij Ajax. Met het oog op de return van dinsdag tegen Dinamo Kiev in de play-offs van de voorronden van de Champions League maakt trainer Erik ten Hag van de gelegenheid gebruik Lasse Schöne en Noussair Mazraoui rust te gunnen.

18.30 uur De Graafschap - FC Groningen

Aanvaller Mateo Cassierra maakt zijn debuut voor FC Groningen. Trainer Danny Buijs heeft de Colombiaanse huurling van Ajax een basisplaats gegeven voor het duel in Doetinchem.

20.45 uur: PEC Zwolle - PSV

Dante Rigo begint in het basiselftal van PSV. De negentienjarige Belgische middenvelder maakte vorig weekeinde als invaller het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2) en mag nu van trainer Mark van Bommel in de confrontatie tegen PEC Zwolle vanaf het begin meedoen.

20.45 uur NAC Breda - Excelsior

