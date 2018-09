Pole voor Lorenzo op nat en chaotisch Silverstone

De Spanjaard die zijn 41ste pole in de MotoGP behaalde, kreeg op de eerste startrij gezelschap van zijn Italiaanse teamgenoot Andrea Dovizioso en de Fransman Johann Zarco die de eer voor Yamaha hooghield na het echec van het fabrieksteam. In de beslissende Q2 eindigden Maverick Viñales en Valentino Rossi door een verkeerde strategie als laatsten. Beiden vertrekken morgen voor de GoPro British Grand Prix vanaf de vierde startrij.

Regen en aquaplaning zorgden voor een dramatisch einde van de vierde vrije training die aan de kwali-sessies voorafging. In de zevende bocht gleden Alex Rins, Marco Morbidelli en Tito Rabat van de baan, waarbij Ducati-rijder Rabat de gecrashte Honda-motor van Morbidelli op hem knalde. Onmiddellijk werd duidelijk dat hij zwaar gewond raakte. Tenslotte werd hij met een open enkelbreuk – wellicht ook gebroken scheen- en kuitbeen – naar een bijgelegen hospitaal gevlogen om te worden geopereerd. Hij zal lang uit de roulatie zijn. Doordat de helikopter een tijdje niet meer op het circuit aanwezig kon zijn, werd de kwalificatie uitgesteld om veiligheidsreden.

'Due to trackconditions' was ook de reden dat de kletsnatte baan nog niet werd vrijgegeven. In de beslissende Q2, waarin KTM-rijder Bradley Smith zich voor het eerst in dit seizoen wist te plaatsen (samen met Rins), gingen alle rijders na vrijgave op regenbanden de opdrogende baan op. In een spannende slotfase zette Lorenzo de eerste tijd neer van 2.12,001, daarna volgden Honda-coureur Marquez met 2.12,009 en Cal Crutchlow die zijn contract bij het LCR-Honda-team van Lucio Cecchinello met twee jaar verlengde, met 2.11,394.

De eerste rij werd bepaald door eerst Zarco (2.11,219) en vlak erna door Dovizioso en Lorenzo die beiden onder de 2 minuten 11 doken (2.10,314 en 2.10,155). In die beslissende slotfase misten de Yamaha-fabriekscoureurs de boot, tot woede van Rossi.

Uitslag Q2: 1. Lorenzo (Spa) Ducati, 2. Dovizioso (Ita) Ducati, 3. Zarco (Fra) Yamaha, 4. Crutchlow (GBr) Honda, 5. Marquez (Spa) Honda, 6. Petrucci (Ita) Ducati, 7. Iannone (Ita) Suzuki, 8. Smith (GBr) KTM, 9. Miller (Aus) Ducati, 10. Rins (Spa) Suzuki, 11. Viñales (Spa) Yamaha, 12. Rossi (Ita) Yamaha.