Dumoulin: Klassement niet de bedoeling

De Deutschland Tour is de eerste wedstrijd van Dumoulin sinds hij de Tour de France op een tweede plaats achter Geraint Thomas afsloot. Nadat hij heel wat criteriums heeft gereden, nam hij enkele dagen vakantie. Vervolgens is hij voorzichtig weer aan zijn trainingsopbouw richting het WK in Innsbruck begonnen. ,,Ik sta er eigenlijk weer versteld van hoe goed ik ervoor sta”, aldus Dumoulin. Zeker in de pittige rit vrijdag door het Saarland naar Trier was de Maastrichtenaar opnieuw een van de smaakmakers. Door zijn initiatief ontstond de beslissende kopgroep van vier die nu vrijwel zeker om de eindzege in Ronde van Duitsland lijkt te strijden.

,,Als ik terug kijk dan heb ik een voorbereiding van niks gehad”, zegt hij met een brede glimlach. ,,In de afgelopen drie weken heb ik nauwelijks op de fiets gezeten. En stukken minder wat ik normaal doe. Op de eerste trainingen voelde ik me echt niet goed. Wellicht zie je hier dat met twee grote rondes in de benen de basisconditie heel goed is en dat je dan juist rust heel goed is.”

Al moet Dumoulin eerlijk bekennen dat hij het zelf verrassend goed vindt gaan. ,,De vorm is nog niet eens zo slecht. Anderzijds merk ik dat ik vandaag in de rit naar Merzig niet dat extra’s had wat ik vrijdag wel had. Maar zoals al eerder gezegd, ik ben hier eigenlijk niet voor het resultaat. Ik vind het wel leuk om van voren mee te koersen. Achterin meerijden, daar word ik ook niet vrolijk van. Als ik de benen heb, dan ga ik aanvallen.” ”