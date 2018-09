Roland Garros wil ’catsuit’ Serena Williams weren

De Amerikaanse droeg het pak om bloedklonters tegen te gaan. Maar de Franse tennisbond lijkt daar lak aan te hebben. „Dit is te ver gegaan. We gaan dit niet langer toestaan. Je moet respect hebben voor het spel en de omgeving”, zei voorzitter Bernard Giudicelli tegen Tennis Magazine.

„Hij is comfortabel”, zei Williams eerder over haar pak. „Ik heb hem een paar keer geprobeerd. Ik voel mij erin als een ’krijger’. Ik woon in een fantasiewereld.”