Herlings vanaf pole in MXGP Bulgarije

Het was van de leider in het wereldkampioenschap zijn tiende zege in een kwalificatierace van het seizoen. Zijn landgenoot Glenn Coldenhoff kwam niet goed weg bij de start. Gedurende de wedstrijd werkte hij zich op naar een twaalfde plaats maar moest in de slotfase nog een plaats afstaan aan Kevin Strijbos en kwam als dertiende over de finish

Herlings was na afloop content. „Het gevoel is goed op de baan. Ik pakte een mindere start maar kon gelijk de koppositie in handen nemen. Het circuit is best verraderlijke omdat het hier heel warm is en ik hoop dat ze het voor morgen iets beter kunnen prepareren. Ik hoop morgen op twee goede starts zodat we naar het podium kunnen rijden en hopelijk kunnen winnen.”

Uitslag kwalificatierace: 1. Herlings (Ned) KTM 24.22,681, 2. Gajser (Slo) Honda 24.42,468, 3. Desalle (Bel) Kawasaki 24.46,962, 4. Febvre (Fra) Yamaha, 5. Cairoli (Ita) KTM, 6. Anstie (GBr) Husqvarna, 7. Paulin (Fra) Husqvarna, 8. Seewer (Zwi) Yamaha, 9. Van Horebeek (Bel) Yamaha, 10. Lieber (Bel) Kawasaki, 13. Coldenhoff (Ned) KTM.