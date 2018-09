Eerste zege Arsenal, hoofdrol Aké

Issa Diop was de schlemiel bij West Ham United. Hij passeerde bij een gelijke stand (1-1) zijn eigen doelman. Diep in blessuretijd liep Arsenal uit naar 3-1, met dank aan een treffer van Danny Welbeck. Marko Arnautovic bracht de bezoekers op voorsprong. Arsenal kwam op gelijke hoogte door een treffer van Nacho Monreal. Arsenal was wel toe aan een succesje. Onder de nieuwe trainer Unai Emery werden de eerste competitiewedstrijden tegen Manchester City (0-2) en Chelsea (2-3) verloren.

Nacho Monreal juicht na zijn treffer. Ⓒ REUTERS

Aké

Nathan Aké speelde een hoofdrol voor Bournemouth, dat de eerste twee wedstrijden winnend wist af te sluiten. De Nederlandse verdediger bracht zijn ploeg in de slotfase van het thuisduel met Everton op 2-2. De bezoekers uit Liverpool verspeelden een voorsprong van 2-0. Theo Walcott en Michael Keane scoorden na rust voor Everton dat vanaf de 41e minuut met tien man speelde.

Richarlison kreeg een rode kaart voor de kopstoot die hij aan tegenstander Adam Smith gaf. Bournemouth speelde een half uur met een man minder. Smith moest van het veld voor het neerhalen van een doorgebroken tegenstander. Joshua King maakte het eerste doelpunt van Bournemouth.

Hoedt

Wesley Hoedt verloor met Southampton van Leicester City (1-2). Harry Maguire vierde in blessuretijd het winnende doelpunt. Huddersfield Town speelde met Terence Kongolo en Rajiv van La Parra in de gelederen gelijk tegen Cardiff City (0-0).