Hoofdrol Mbappé bij zege PSG

De jonge aanvaller nam in de door zijn ploeg met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Angers een doelpunt voor zijn rekening en ook noteerde hij twee assists. Vorig weekeinde scoorde Mbappé al twee keer bij En Avant de Guingamp (1-3).

Het eerste doelpunt van PSG tegen Angers kwam in de 12e minuut ietwat gelukkig tot stand. Een voorzet van Mbappé kwam via een verdediger voor de voeten van Edinson Cavani: 1-0. Halverwege was de stand in evenwicht door een benutte strafschop van Thomas Mangani.

Mbappé bracht het team van trainer Thomas Tuchel in de 51e minuut op voorsprong door de bal na een voorzet vanaf links in één keer uit de lucht raak te schieten. Bij de 3-1 van de Braziliaanse spits Neymar deed Mbappé halverwege de tweede helft knap voorbereidend werk.

Paris Saint-Germain heeft na drie duels negen punten en is koploper in de Ligue 1.