Matige generale BATE Borisov

De koploper, woensdag tegenstander van PSV in de kwalificatie van de Champions League, maakte in de thuiswedstrijd tegen nummer twee Vitebsk in de laatste minuut van de reguliere speeltijd gelijk: 1-1.

BATE behoudt, na achttien speelronden, zeven punten voorsprong op Vitebsk. De eerste wedstrijd tussen de Wit-Russen en PSV eindigde dinsdag in een zege van 2-3 voor de Eindhovenaren. Het team van trainer Mark van Bommel lijkt daarmee dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League.