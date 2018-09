Nieuwe kans blundergoalie Karius

L

De veelbesproken keeper stapt op huurbasis van Liverpool over naar Besiktas, de club waar ook Ryan Babel en Jeremain Lens voetballen. Het gaat in principe om een periode van twee jaar.

Karius (25) had weinig toekomst meer bij Liverpool, na zijn blunders in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-3). Sindsdien kwam hij bij de 'Reds' niet meer in actie. Bij de Engelse topclub is Alisson inmiddels de eerst keus onder de lat. De Braziliaan is voor ruim 70 miljoen euro overgekomen van AS Roma.

Karius speelde 49 duels voor Liverpool. Hij kwam in 2016 over van Mainz. ,,Iedereen bij Liverpool wenst hem veel geluk in Turkije'', liet de Engelse clubleiding weten.