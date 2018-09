Britse MotoGP eerder vanwege het weer

Na afloop van de kwalificaties ontstond flinke discussie tussen de coureurs, teams en wedstrijdleiding. Diverse coureurs gaven hierbij aan dat het absoluut onverantwoord is om onder vergelijkbare omstandigheden zondag een race te verrijden.

De weersvoorspellingen zijn dat de hevige regenval even na het middaguur het circuit zal bereiken. Vandaar de verandering in het tijdschema voor de MotoGP. De starttijden voor zowel de Moto3 als ook de Moto2 race zullen later bekend gemaakt worden.

Er is zelfs sprake dat de races naar maandag worden verzet als de omstandigheden op het nieuwe geasfalteerde circuit niet zijn veranderd.