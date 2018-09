PSV ontsnapt weer ver in blessuretijd

De Eindhovenaren kwamen vlak voor rust op voorsprong via Luuk de Jong, maar PEC knalde al snel in de tweede helft de gelijkmaker binnen: 1-1. Daarna kwam PSV nog een paar keer goed weg, maar het was opnieuw De Jong die in de derde minuut van de blessuretijd de winnende binnenwerkte.

Vorig weekeinde won PSV met 1-2 bij Fortuna Sittard. Toen scoorde middenvelder Dante Rigo in de blessuretijd van de tweede helft.

Zoet stopt strafschop

PSV kende in Zwolle een zwakke start. Na een minuut lag de bal al op de stip na een overtreding van Jeroen Zoet op Mike van Duinen. Zoet maakte zijn fout goed door de strafschop, ingeschoten door Van Duinen zelf, te stoppen.

Het duurde even voordat PSV van de schrik was bekomen. De landskampioen werd na ruim een kwartier voor het eerst zelf gevaarlijk. Doelman Mickey van der Hart redde op een kopbal van De Jong, waarna Denzel Dumfries de bal van dichtbij over een leeg doel werkte.

Kort voor rust kwam PSV toch op voorsprong. Na een indraaiende voorzet van Hirving Lozano troefde De Jong de pas zestienjarige Sepp van den Berg door de lucht overtuigend af: 0-1.

Heerlijke knal Van Crooij

Na de pauze was het snel gelijk. Vito van Crooij kreeg alle gelegenheid om over grote afstand richting het doel van PSV te lopen. Van grote afstand passeerde hij Zoet (1-1).

Weer De Jong

De gelijkmaker gaf Zwolle, dat nog puntloos was na twee speelronden, veel vertrouwen. PSV werd steeds verder teruggedrongen en de ploeg van coach John van 't Schip kreeg enkele goede kansen op een voorsprong. Het tweede doelpunt voor Zwolle viel echter niet en PSV wist in extremis wel toe te slaan.

Bekijk ook: PEC Zwolle mist Boer en Marcellis tegen PSV