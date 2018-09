Excelsior doet oud-trainer Van der Gaag pijn

Van der Gaag was twee seizoenen tot ieders tevredenheid werkzaam bij Excelsior. Hij leidde de bescheiden Rotterdamse club naar de twaalfde en elfde plaats in de eindstand van de eredivisie. Dat zijn klasseringen in de middenmoot waarvoor Van der Gaag met het kwaliteitsarme NAC Breda waarschijnlijk nu meteen zou tekenen.

Excelsior had voor de rust in Breda het betere van het spel. Door slecht uitverdedigen bij de thuisploeg kon Ali Messaoud na een kwartier doeltreffend uithalen (0-1). Na een half uur claimde Excelsior vergeefs een strafschop bij de arbitrage.

NAC-doelman Karol Niemczycki brengt redding. Ⓒ ANP Pro Shots

In de 54e minuut verdubbelde Jeffry Fortes de marge na uitstekend werk van Mikael Anderson (0-2). In de 69e minuut kreeg NAC dankzij interventie van de VAR een strafschop na een handsbal van Jurgen Mattheij. Doelman Sonny Stevens keerde het schot van Mitchell te Vrede, tot opluchting van coach Adrie Poldervaart, die vorig seizoen nog als fysiotherapeut onder Van der Gaag bij Excelsior werkzaam was.