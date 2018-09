De Jong: ’Geen geluk, wij blijven er altijd in geloven’

Vorig week tegen Fortuna Sittard won PSV eveneens in de toegevoegde tijd en ook vorig seizoen maakte de landskampioen het verschil vaak aan het einde van wedstrijden.

,,Je kunt misschien niet meer van geluk spreken. We blijven er altijd in geloven tot het einde. Ook al zit het soms niet mee'', zei De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports. ,,Zwolle ging ook denken dat ze misschien wel wat meer konden halen dan een gelijkspel. Dan krijg je iets meer ruimte. Maar ook ik heb na rust een lange fase het gevoel gehad dat het er niet meer in zat en gehoopt dat het 1-1 zou blijven.''

De Jong maakte zaterdag beide PSV-doelpunten. Daarmee is hij dit seizoen van de nul af. ,,Als ik even niet scoor, krijg ik dat best snel te horen. Daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Ik ben spits, ik moet scoren.''