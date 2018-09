Barça met grote moeite langs Valladolid

De regerend landskampioen won zaterdag moeizaam met 0-1 van Real Valladolid, nadat het vorig weekeinde in de openingswedstrijd pas laat afstand nam (3-0) van Deportivo Alaves.

Videoscheids

Ousmane Dembélé maakte in de 57e minuut het enige doelpunt. De Franse aanvaller schoot diagonaal raak nadat Sergi Roberto de bal vanaf de achterlijn met zijn hoofd teruglegde. Valladolid leek in blessuretijd langszij te komen, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt na het raadplegen van de videoscheidsrechter wegens buitenspel af.

Jasper Cillessen ontbrak in de selectie van FC Barcelona. De Nederlandse reservekeeper scheurde afgelopen week een spiertje tussen zijn ribben. Onduidelijk is wanneer hij weer beschikbaar is. Real Madrid kan zondag bij winst in de uitwedstrijd op Girona in punten weer naast Barcelona komen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga.