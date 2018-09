Medvedev in Winston-Salem te sterk voor Johnson

Medvedev won in de finale van het voorbereidingstoernooi op de US Open van de Amerikaan Steve Johnson. De nummer 57 van de wereld zegevierde na een klein anderhalf uur spelen: 6-4 6-4.

De 28-jarige Johnson pakte dit jaar al twee ATP-titels. Hij won op gravel in Houston, op gras in Newport en had op het hardcourt van Winston-Salem de mogelijkheid om als eerste tennisser dit seizoen op drie verschillende ondergronden toernooien te winnen.