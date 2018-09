Van Bommel: ’We mogen van geluk spreken’

„Dit zijn wel mooie overwinningen”, lachte Van Bommel tegenover de NOS. „Het mooie aan dit team is dat ze geloof blijven houden en niet opgeven”, verwees de coach niet alleen naar de late, winnende goal in Zwolle, maar ook naar de ’last minute’-overwinningen bij Fortuna Sittard (1-2) en BATE Borisov (2-3) de afgelopen week.

„Ons begin was niet goed, maar daarna komen we beter in de wedstrijd, krijgen we een aantal kansen en is er tot de rust weinig aan de hand. Daarna wordt het veld te groot. Wij wilden in de tweede helft druk zetten, maar PEC voetbalde zich daar onderuit. En dus kegen zij ook het geloof. Maar na de gelijkmaker gaven wij niet op. We kregen de wedstrijd terug in handen omdat de spelers van PEC er doorheen zaten. En wij lopen door.”

Blij met gelijkspel

En dat leverde de regerend landskampioen door een treffer van Luuk de Jong in blessuretijd opnieuw het volle pond op. „Eigenlijk zou je op basis van de tweede helft blij geweest moeten zijn als je gelijk had gespeeld”, gaf Van Bommel toe. „Daarom mogen we van geluk spreken dat we hem nog maken.”

