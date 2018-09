Opluchting in Groningen: ’Dit is verdomd lekker’

„We hebben een hele vervelende start van het seizoen gehad”, verwees de coach tegenover Fox Sports naar de nederlagen bij Vitesse (5-1) en thuis tegen Willem II (0-1). „Dan komt er wat commotie en dat is logisch. Als we hem dan nu bij De Graafschap - na een slotfase vol spanning - over de streep trekken, is dat verdomd lekker”, lachte de oud-speler van onder meer Feyenoord.

Iets extra’s

„Ik heb veel verbeteringen gezien in vergelijking met het duel met Willem II. De tweede helft hebben we wel te weinig gevoetbald vind ik, en dat leverde De Graafschap nog twee grote kansen op. Maar een beetje geluk heb je ook nodig he? Als je voor het eerst als hoofdtrainer mag werken in de Eredivisie en je start met nul punten uit twee wedstrijden, dan maakt zo’n overwinning in een uitwedstrijd wel iets extra’s los”, gaf Buijs toe.

