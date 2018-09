Huntelaar: ’Aantal voorzetten en goals móet omhoog’

„We hebben vandaag vijf keer gescoord, maar je wil altijd meer”, lachte de spits, die twee doelpunten voor zijn rekening nam. „Als we een tandje hoger schakelen, maken we nog meer doelpunten. Maar misschien is dat in dit soort wedstrijden meer een spitsending dan iets van de verdedigers en de middenvelders. En uiteindelijk moet je het als team doen.”

Bekijk ook: Ajax simpel langs FC Emmen

De spits beaamde dat hij garen spint bij de manier waarop hij (mede door de komst van Dusan Tadic) momenteel bediend wordt. „Maar het moyenne goede voorzetten en doelpunten moet nog meer omhoog, dan wordt het helemaal lekker”, zei de aanvaller, die een verschil zag tussen de thuiswedstrijd tegen FC Emmen en die tegen Heracles Almelo (1-1) van twee weken geleden.

’Ligt aan onszelf’

„We kunnen Heracles en Emmen verslaan, maar het ligt aan onszelf hoe we beginnen”, aldus Huntelaar, die tegen de Almeloërs als reserve startte en pas na een uur in het veld kwam. „Vandaag maken we in de openingsfase meteen een doelpunt, en dat hadden we tegen Heracles ook moeten doen. Wie er ook speelt.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie.