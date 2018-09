’Ajax kan niet lopen slapen en niks doen in Kiev’

Bekijk ook: Ajax simpel langs FC Emmen

De Amsterdammers wonnen afgelopen woensdag het thuisduel met Dinamo Kiev met 3-1, en als het die voorsprong met succes verdedigt, plaatst de formatie van Erik ten Hag zich voor de groepsfase van de Champions League.

Onderschatting

„Ik heb er heel veel zin in”, zei Klaas-Jan Huntelaar na de winst op Emmen. „We hebben een mooie score uit de thuiswedstrijd in onze achterzak, maar we moeten daar alles geven. We kunnen niet gaan lopen slapen en niks doen, want dan komen we 1-0 achter en kunnen zij ook zo maar 2-0 maken. We moeten gewoon scherp zijn”, is Huntelaar waakzaam voor onderschatting.

De spits steekt in goede vorm in het Europese avontuur van Ajax tot nu toe. In de vijf wedstrijden die Huntelaar met Ajax al speelde in het voorportaal van de Champions League, scoorde hij vier keer.