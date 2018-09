Zoet lacht na penalty: ’Van Duinen had zich verraden’

„Mike van Duinen werd gelanceerd door een steekpass van Younes Namli en ik was er te laat bij”, bekende de keeper bij Fox Sports schuld. „Ik probeerde mijn handen nog bij hem weg te houden, maar ik wist dat er contact was. Dan rest mij vervolgens maar een ding en dat is die strafschop stoppen. Dat lukte, en daarmee liepen we niet meteen vanaf het begin achter de feiten aan.”

Zoet zei het koeltjes, maar een strafschop stoppen is toch geen ABC-tje voor een keeper. „Nee, maar Mike had zichzelf een beetje verraden he?”, lachte Zoet. „Hij had gezegd dat ie niet meer ging punteren, dus dan moet hij naar links of rechts, en gelukkig had ik hem”, zei Zoet, die de strafschop die rechts van hem kwam uit het doel ranselde.

Van Duinen had in de eerste competitiewedstrijd tegen SC Heerenveen twee strafschoppen via een soort van ’punter’ benut, maar koos tegen PSV weer voor een hoek.