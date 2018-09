Chelsea ontkent verkoopplannen Abramovich

Dat meldt de Sunday Times. Volgens de Britse krant heeft Abramovich onlangs een aanbod van een Amerikaans investeringsbedrijf afgeslagen. Die firma zou een minderheidsbelang in Chelsea willen kopen. De Russische eigenaar zou de Londense topclub echter volledig van de hand willen doen. Eerder dit jaar wees hij nog een bod van Jim Ratcliffe, eigenaar van chemieconcern Ineos, van ruim 2 miljard euro af.

Marktspeculatie

Volgens een anonieme bron bij Chelsea heeft Abramovich geen verkoopplannen. „De club is niet te koop. De eigenaar denkt er niet aan.” Een woordvoerder van Abramovich in Moskou deed het nieuwe verhaal over de mogelijke verkoop van Chelsea af als „marktspeculatie”.

Abramovich miste in mei de zege van Chelsea in de finale van de FA Cup tegen Manchester United door visaproblemen. Kort daarna werd bekend dat Chelsea de bouwplannen voor een nieuw stadion voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld.