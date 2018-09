Juichende PSV’er vreesde bierdouche Zwolle-fans

De goalie van de Eindhovenaren zag Luuk de Jong in extremis de winnende treffer voor PSV tegen PEC maken, en dat zorgde natuurlijk voor ontlading bij Zoet.

Bekijk ook: PSV ontsnapt weer ver in blessuretijd

„Normaal loop ik na een treffer altijd naar mijn doel en neem ik een slokje drinken uit mijn bidon”, vertelde Zoet aan Fox Sports. „Maar als ik dat nu had gedaan, had ik waarschijnlijk een bierdouche gekregen”, lachte de keeper, die de tweede helft het doel verdedigde waarachter de fanatieke aanhang van PEC staat. En die fans had Zoet in de eerste helft al flink gefrustreerd, door een strafschop van Mike van Duinen te keren.

Dug-out

Nu rende Zoet naar de Eindhovense dug-out en sprong in de armen van trainer Mark van Bommel, die net als Zoet al vrijwel geen rekening meer had gehouden met een driepunter in Zwolle.