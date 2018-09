Frijns ’heel blij’ met eerste DTM-podium

Onder het kunstlicht op het vochtige circuit van Misano eindigde Frijns als tweede achter Mercedes-winnaar Paul di Resta. Hij besliste in de laatste ronde zijn duel met Mercedes-rijder Edoardo Mortara door een foutje van de Italiaan af te straffen. Mortara had eerder in de race contact met klassementsleider Gary Paffett, die als gevolg van de botsing zijn Mercedes aan de kant moest zetten. De Engelsman behield met 177 punten wel zijn koppositie in de stand, maar zag de Schot Di Resta tot op één punt naderen. Vanavond is de tweede avondrace op het Italiaanse circuit.

’Heel blij’

Frijns - die de eerste Nederlander is sinds Christijan Albers die het DTM-podium haalt - was uitermate tevreden met zijn beste resultaat in de DTM. „De snelheid was er altijd al, dat bewees ik elke keer in de race. De kwalificatie was niet perfect, maar in de race viel het eindelijk allemaal op z’n plaats. Ik had hier voor de zege kunnen gaan, maar in het tweede deel van de race werd ik geraakt door Timo (Scheider, red.). Daardoor verloor ik vier plaatsen. Als dat niet gebeurd was, was het misschien anders geweest. Maar desondanks ben ik heel blij met deze tweede plaats”, vertelde de coureur, die in 2016 al eens een avondrace in Misano had gereden met de Blancpain Sprint Cup. Volgens Frijns had hij daar geen voordeel van in de DTM, waar het niveau van de rijders hoog is.

Robin Frijns Ⓒ Hollandse Hoogte

Als gastrijder van BMW reed veelvoudig gouden para-olympiër Alessandro Zanardi mee. De Italiaan die bij een Champcar-ongeluk beide onderbenen had verloren, eindigde in een aangepaste wagen als dertiende.