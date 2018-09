Özbiliz en Avdijaj starten bij Willem II

De Duitser raakte in de voorgaande thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-2) geblesseerd aan zijn hand en schouder na een botsing met ploeggenoot Lerin Duarte. Hij kon de afgelopen week nauwelijks trainen. Daarom leek het erop dat Michael Brouwer zijn debuut zou kunnen maken voor de Tukkers. Blaswich is niettemin speelklaar bevonden. Duarte daarentegen begint in Tilburg op de bank.

Verdediger Maximilian Rossmann ontbreekt in de selectie van Heracles door een rugblessure. Tim Breukers en Dario van den Buijs zijn reserve. Wout Droste, Alexander Merkel en Stephen Sama hebben een basisplaats. Heracles is onder de nieuwe trainer Frank Wormuth met vier punten uit twee duels sterk begonnen aan de competitie.

Willem II, dat drie punten heeft, begint met Aras Özbiliz en Donis Avdijaj in het basisteam. Daardoor beginnen Jordy Croux en James McGarry op de bank.

Volg het duel in Tilburg van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.