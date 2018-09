ADO gaat vol voor Troupée; Necid spits-optie

De club hoopt in de laatste dagen van de transferwindow op een opening om de 20-jarige talentvolle verdediger een jaar te huren van zijn club FC Utrecht, nu Sean Klaiber in de Domstad opnieuw eerste keus lijkt te zijn voor de rechtsbackpositie.

Doorbraak

Een tijdelijke overgang naar ADO zou voor Troupée een uitstekende mogelijkheid betekenen om zich verder te ontwikkelen. Hij kende in het seizoen 2016/17 zijn doorbraak onder Erik ten Hag, maar de jonge back kwam na een sterk seizoen op de bank terecht. In Den Haag lijkt hij verzekerd van een jaar aan Eredivisie-duels.

ADO zoekt al lange tijd naar een opvolger voor de naar Benfica vertrokken Tyronne Ebuehi. Momenteel speelt de teruggekeerde Dion Malone op die plek, maar hij was voor Groenendijk eerder juist een belangrijke pion op het middenveld in de ploeg die bij de entree van de coach van de onderste plaatsen weg kwam.

Necid

Tomas Necid is een gegadigde om de nieuwe spits van ADO Den Haag te worden. De Tsjech, die eerder in twee periodes actief was voor PEC Zwolle, staat momenteel onder contract bij het Turkse Bursaspor.

Tomas Necid was in de Eredivisie eerder actief voor PEC Zwolle. Ⓒ Hollandse Hoogte