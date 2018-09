Twee nieuwe verdedigers in basis Feyenoord

Jeremiah St. Juste en Eric Botteghin staan bij de Rotterdammers aan de aftrap en dat gaat ten koste van Bart Nieuwkoop en Sven van Beek. Beide gepasseerde verdedigers zitten op de bank.

Ook SC Heerenveen brengt twee nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met het thuisduel (1-1) van vorige week met Vitesse. Achterin neemt Doke Schmidt de plaats in van Lucas Woudenberg en op het middenveld is Morten Thorsby weer terug van een schorsing. Dat gaat ten koste van Rodney Kongolo.

Volg SC Heerenveen - Feyenoord van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.