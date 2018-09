Avdijaj en Sol draaien Heracles dol

En voor die eclatante overwinning hadden de Tilburgers maar twee doelpuntenmakers nodig. Donis Avdijaj (twee) en Fran Sol (drie keer) lieten de Willem II-fans een heuglijke middag beleven.

Bijna konden de fans in de eerste minuut al opveren, maar Sol kwam bij de tweede paal net tekort om een voorzet van Daniel Crowley in te tikken. Een goal leverde het niet op, maar de toon voor een succesvolle middag was gezet. Heracles kwam via vrije trappen van Mo Osman en Brandley Kuwas dicht bij de 0-1, maar het was Avdijaj die de score opende.

Gestuntel

De Kosovaar, die net als Aras Özbiliz zijn eerste basisplaats had, kapte na 25 minuten spelen naar binnen en passeerde Janis Blaswich in de verre hoek. De goalie van de Almeloërs was even daarvoor nog aan een hachelijke eigen goal ontsnapt, toen hij een terugspeelbal van Stephen Sama bijna in zijn eigen doel tikte. Dat bleef Heracles bespaard, maar volgend gestuntel leverde wél een Tilburgs doelpunt op.

Robin Pröpper liet zich aan de zijlijn de kaas van het brood eten door Pol Llonch, die Sol lanceerde. De Spanjaard legde de bal neer voor Crowley, die zijn houdbare schot losgelaten zag worden door Blaswich. Avdijaj was er als de kippen bij om de tweede Willem II-goal binnen te schieten. Nog voor rust tilde Sol de stand naar 3-0, door een glaszuivere voorzet van Özbiliz bij de tweede paal in te koppen.

Ideale medicijn

De publiekslieveling had sinds 6 april niet meer gescoord in de Eredivisie, maar vond in Heracles het ideale medicijn. Na rust schoot Sol eerst een strafschop raak en passeerde Blaswich vervolgens nadat hij door Damil Dankerlui de diepte was ingestuurd.

