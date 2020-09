Ziyech mist competitiestart en is ’enkele weken’ afwezig bij Chelsea

De van Ajax overgekomen Marokkaan staat nog altijd buitenspel door een knieblessure die hij eind augustus opliep in een oefenwedstrijd. „We hopen dat het slechts een paar weken zal duren”, zei trainer Frank Lampard over de afwezigheid van zijn aanwinst.

Bittere pil

De blessure van Ziyech is een bittere pil voor de spelmaker zelf, die al geruime tijd meetraint met de Londenaren, maar in de competitie en het Champions League-treffen met Bayern München nog niet in actie kon komen voor The Blues. En net nu de Premier League weer van start gaat, is Ziyech geblesseerd geraakt.

Twee andere zomeraanwinsten van Chelsea, Ben Chilwell en Thiago Silva, zijn eveneens nog niet fit genoeg om mee te reizen voor de seizoensouverture van de Londenaren.

