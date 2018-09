Rampweekend Vandoorne in eigen land

De Belg kwalificeerde zich gisteren op die plek, maar door gridstraffen voor Valtteri Bottas (Mercedes) en Nico Hülkenberg (Renault) zou hij twee plekjes opschuiven. McLaren heeft echter besloten om de volledige power unit in Vandoornes wagen te vervangen, waardoor hij nu zelf een gridstraf krijgt.

Voor Vandoorne is het tot nu toe een dramatisch weekend in eigen land. De Belgische coureur was in elke vrije training en in de kwalificatie de traagste rijder van het veld, mede doordat hij op vrijdag mechanische problemen had met zijn McLaren. Al kan de wissel van power unit wel positief zijn: Vandoorne heeft zo gratis nieuwe motoronderdelen, een voordeel dat verschillende concurrenten niet hebben.

Ook Carlos Sainz heeft zijn volledige power unit laten vervangen. De Spanjaard, die volgend jaar naar McLaren trekt en dus mogelijk teamgenoot van Vandoorne wordt, heeft net als de Belg zijn volledige power unit laten vervangen. Sainz zal daardoor als negentiende vertrekken.