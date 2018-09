Herlings zet grote stap richting wereldtitel

De Brabantse KTM-rijder won met groot machtsvertoon de eerste race van de Grand Prix van Bulgarije op het Gorna Rositza Circuit, zo'n 180 kilometer van de hoofdstad Sofia.

Voor zijn grote rivaal in de titelstrijd, de Italiaan Anthony Cairoli, verliep de eerste manche teleurstellend met zijn achtste plaats. De regerend wereldkampioen die in de vorige grand prix in Zwitserland een pijnlijke knie overhield van een valpartij, liep daardoor schade op in de WK-stand. Hij staat nog steeds tweede achter Herlings maar zijn achterstand liep naar 70 punten op met nog zeven manches te gaan.

Herlings die al in de eerste ronde koploper Tim Gajser passeerde, kwam met een voorsprong van 15,9 seconden op de Sloveense oud-wereldkampioen over de finish. Hij boekte zijn 26stemanchezege van het seizoen en zijn 38ste sinds hij vorig jaar als MX2-wereldkampioen naar de MXGP met 450cc-machines overstapte.

De tweede Nederlandse MXGP-deelnemer Glenn Coldenhoff eindigde op de harde en gladde ondergrond van circuit als negende.