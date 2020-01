Arbiter Björn Kuipers: ’Niet meer zonder VAR voor te stellen’

„De VAR maakt het leven van een scheidsrechter makkelijker. De eerlijkheid van het spel neemt toe, duidelijke fouten gaan eruit”, zegt Kuipers na een evaluatie met zijn collega’s in Zeist, waar de eerste seizoenshelft werd besproken. De VAR, die nu anderhalf jaar wordt gebruikt in de eredivisie, was het meest besproken onderwerp.

„Voor ons als scheidsrechters is het al niet meer voor te stellen dat we het zonder de VAR moeten doen”, aldus Kuipers. „Langzaam maar zeker komen we bij de situatie die we willen hebben. De VAR doet op heel veel momenten goed z’n werk. Maar we blijven altijd maar praten over de momenten die niet goed gaan. Dan zeggen mensen: waar was die VAR? Dat heeft vaak met interpretatie te maken. En soms maakt de VAR ook een fout. Het blijft mensenwerk, ook met scheidsrechters achter de tv-schermen.”

Bijna dertig jaar floot Kuipers z’n wedstrijden zonder technologische hulpmiddelen. „Maar toch had ik die graag al eerder willen hebben. Zoals in 2015 in de Champions League bij Chelsea - Paris Saint-Germain. Dat was mijn slechtste wedstrijd ooit. Ik gaf al vroeg een rode kaart aan Zlatan Ibrahimovic, maar die had de VAR denk ik ook niet teruggedraaid. Daarna miste ik een elleboog van David Luiz, die had er ook af gemoeten. En zo waren er nog een paar momenten waarin ik er naast zat. In die wedstrijd had ik héél graag hulp van de VAR willen hebben.”

Kuipers was met zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra actief op de WK’s van 2014 en 2018 en de EK’s van 2012 en 2016. Alles wijst erop dat ’Team Kuipers’ komende zomer op het EK 2020 ook weer van de partij is. „Eigenlijk was het WK 2018 mijn laatste grote toernooi, maar de UEFA vroeg kort daarna al of ik nog even door wil gaan. Dat wilde ik wel, mits ik niet de jonge generatie in de weg zou staan. Misschien hebben we nu komende zomer wel een unicum met twee Nederlandse scheidsrechters op het EK, Danny Makkelie en ik.”

De 46-jarige supermarkteigenaar uit Oldenzaal mist alleen nog de finale van een groot landentoernooi op zijn palmares. In de WK-finale van 2018 stond hij als vierde man langs in het veld in het Loezjniki-stadion. „Natuurlijk zou ik de EK-finale heel graag willen fluiten, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben niet de enige. Ach, laat ik eerst maar afwachten of ik mag gaan”, zegt Kuipers glimlachend.

