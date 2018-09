Van Weert en Drost weer welkom, maar op zoek naar uitgang

De spits en middenvelder werden uit de wedstrijdselectie verbannen voor het duel bij De Graafschap gisteravond (0-1 winst) naar aanleiding van hun uitlatingen een dag eerder, over hun komende reservebeurt en bijkomende vertrekwens. Beide spelers spraken vandaag met de clubleiding en trainer Danny Buijs over de ontstane situatie en verschenen weer op het trainingsveld.

„Zij waren geschrokken van wat er allemaal loskwam naar aanleiding van hun uitspraken”, zegt technisch manager Ron Jans, die er geen verdere consequenties aan verbindt. „Wat er nu is gebeurd heeft genoeg ophef gegeven.”

Van Weert en Drost wisten in respectievelijk twee en drie voorgaande seizoenen niet uit te groeien tot onomstreden basisspelers. Jans heeft begrip voor de situatie van beide spelers en het gegeven dat zij daardoor voor de transferdeadline nog willen uitkijken naar een andere club. De timing van het uiten van de onvrede werd door een ieder binnen FC Groningen verafschuwd. Een dag voor de wedstrijd, na een seizoenstart met twee opeenvolgende nederlagen, legden zij in eigenbelang een bom onder de wedstrijdvoorbereiding.

Ook al hebben beiden nog een doorlopend contract, het mag duidelijk zijn op welke positie zij zich inmiddels hebben gemanoeuvreerd in de pikorde bij hun coach, mochten ze deze week geen nieuwe club vinden. Zeker na de zege een dag eerder. Er is inmiddels sluimerende interesse voor Drost en ’wat concretere belangstelling’ voor Van Weert, zo stelt Jans. Hij gaat bij een vertrek van (één van) beiden ook zelf de markt nog op om de selectie weer op orde te brengen. Jans: „Dat is dan wel de bedoeling.”