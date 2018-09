Feyenoord wint na knotsgekke slotfase

Jens Toornstra scoort doorgaans zelden tot nooit in uitwedstrijden in het shirt van Feyenoord, maar dat was deze middag allemaal anders. Binnen vier minuten had de aanvallende middenvelder zijn doelpunt al te pakken: 0-1.

Op het kwartier leek de wedstrijd al zo goed als beslist. In eerste instantie miste Robin van Persie een voorzet vanaf links, maar nadat Toornstra de bal terugbracht, kwam de bal weer terecht bij de Feyenoord-aanvoerder. Die wist dit buitenkansje wel af te ronden: 0-2.

Vlak voor rust ging doelman Warner Hahn lelijk in de fout. Toornstra wist hiervan te profiteren en de fraaie 0-3 aan te tekenen.

Vlak na rust ging Feyenoord rustig verder met de score uitbouwen. Tyrrell Malacia ging op links op avontuur en met enig fortuin kwam hij praktisch alleen uit op keeper Hahn. De linksback schoof de bal keurig onder de sluitpost door: 0-4.

Heerenveen deed via Morten Thorsby - met een fraaie kopbal - nog wel iets terug voor de Friezen. Hierdoor werd Feyenoord een stuk slordiger. Kik Pierie bezorgde Heerenveen in de 85e minuut zelfs nog hoop: 2-4.

Toen vervolgens Eric Botteghin lelijk de mist in ging met een te korte breedtepass en Dave Bulthuis hier van profiteerde (3-4), leek er een wonderbaarlijke wederopstanding in de maak. Maar invaller Yassin Ayoub bezorgde Feyenoord definitief de winst: 3-5.