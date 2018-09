Geweldige Unnerstall helpt VVV aan punt in Utrecht

De thuisploeg domineerde een groot deel van de wedstrijd, maar zag telkens de Duitse doelman Lars Unnerstall redding brengen.

Unnerstall blonk in Venlo tegen Ajax al uit met sterke reflexen. Dat leverde toen geen punten op. De Amsterdammers hadden vlak voor tijd een strafschop nodig om de 28-jarige keeper te passeren.

Een penalty (in de 47e minuut) hielp VVV deze keer juist aan een punt. De Bosniër Tino-Sven Susic maakte het koel af.

Daarvoor had de dit seizoen van PSV gehuurde doelman zijn ploeg in de wedstrijd gehouden met antwoorden op alle Utrechtse doelpogingen. Alleen op een fraaie knal van de Fransman Nicolas Gavory (23e minuut) had zelfs Unnerstall geen antwoord.

Ondanks de tegentreffer leek VVV nimmer van slag. Unnerstall straalde nog steeds uit dat hij niet te passeren is en Utrecht leek zelfs een beetje gefrustreerd te raken door het uitblijven van de 2-0. Een makkelijk gegeven strafschop van scheidsrechter Danny Makkelie droeg daar ook aan bij.

VVV was zelfs dicht bij de overwinning. Johnatan Opoku was echter twee keer slordig in de afwerking.

Zowel VVV als FC Utrecht heeft na drie wedstrijden nu vier punten.