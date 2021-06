EK-statistieken: Duitsland wervelt, Spanje stelt weer teleur

Vooralsnog ontpopt Spanje zich op het Europees kampioenschap voetbal niet als favoriet. Na de 0-0 tegen Zweden verspeelde de formatie van bondscoach Luis Enrique zaterdagavond ook tegen Polen 2 punten. In Sevilla werd het 1-1, wat voor de Oost-Europeanen het eerste 'resultaat' betekende. Beide landen behouden nog wel uitzicht op de volgende ronde.

Verdediger Raphael Guerreiro (l) van Portugal met de Duitsers Joshua Kimmich (m) en Thomas Müller (r). Ⓒ AFP

Duitsland - Portugal

In een sensationeel duel wist Duitsland eerder op de avond te winnen van Portugal, 4-2. De formatie van bondscoach Joachim Löw is daarmee helemaal terug in de race, na de eerdere nederlaag tegen Frankrijk (0-1). De Duitsers spelen in de groepsfase nog tegen Hongarije, Portugal (ook 3 punten) heeft nog de topper tegen de wereldkampioen op het programma staan.

Paul Pogba gaat er hard in Ⓒ ANP/HH

Hongarije - Frankrijk

Hongarije zorgde in dezelfde poule als Duitsland voor een verrassing door wereldkampioen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd op 1-1 te houden. De Fransen, die het toernooi waren begonnen met een zege op Duitsland, lieten in het warme Boedapest de kans liggen om zich al te verzekeren van een plek in de knock-outfase.

