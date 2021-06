Live EK: Griezmann schiet Fransen naast Hongarije

Volg het duel met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken:

Hongarije - Frankrijk

Voor Frankrijk, dat het EK uitstekend begon door Duitsland met 1-0 opzij te zetten, wordt het tegen Hongarije normaal gesproken geen probleem om een plek in de achtste finales veilig te stellen. De Oost-Europeanen deden in hun openingsduel leuk mee tegen Portugal, maar kregen in de slotfase alsnog drie goals om de oren (0-3).

Portugal - Duitsland

De Duitsers weten dat ze zaterdagavond hard aan de bak moeten. Na het eerdere verlies tegen Frankrijk, kan de ploeg van Joachim Löw zich geen tweede nederlaag permitteren. De Portugezen zijn het EK voortvarender begonnen en weten dat ze bij een overwinning al zeker zijn van een plek in de achtste finales.

Spanje - Polen

Niet alleen voor de Duisters staat er veel op het spel, ook de Spanjaarden weten dat er zaterdagavond gewonnen moet worden. De formatie van bondscoach Luis Enrique beleefde een valse start door niet langs Zweden te komen: 0-0 en weet dus dat tegen Polen alleen een goed resultaat telt. De Polen verslikten zich in hun openingswedstrijd in Slowakije (1-2) en hopen vandaag sterspeler Robert Lewandowski wél in stelling te brengen.

