Live EK: Spanje en Polen sluiten negende speeldag af

De Spanjaarden weten dat er gewonnen moet worden. De formatie van bondscoach Luis Enrique beleefde een valse start door niet langs Zweden te komen: 0-0 en weet dus dat tegen Polen alleen een goed resultaat telt. Enrique heeft tegen Polen de aanval versterkt met Gerard Moreno van Villarreal. Ferran Torres moet plaatsnemen op de bank.

De Polen verslikten zich in hun openingswedstrijd in Slowakije (1-2) en hopen vandaag sterspeler Robert Lewandowski wél in stelling te brengen. Vergeleken met het eerste EK-duel heeft Polen voor drie nieuwe spelers gekozen: Jakub Moder, Tymoteusz Puchacz en Karol Swiderski.

Verdediger Raphael Guerreiro (l) van Portugal met de Duitsers Joshua Kimmich (m) en Thomas Müller (r). Ⓒ AFP

Duitsland - Portugal

In een sensationeel duel wist Duitsland eerder op de avond te winnen van Portugal, 4-2. De formatie van bondscoach Joachim Löw is daarmee helemaal terug in de race, na de eerdere nederlaag tegen Frankrijk (0-1). De Duitsers spelen in de groepsfase nog tegen Hongarije, Portugal (ook 3 punten) heeft nog de topper tegen de wereldkampioen op het programma staan.

Paul Pogba gaat er hard in Ⓒ ANP/HH

Hongarije - Frankrijk

Hongarije zorgde in dezelfde poule als Duitsland voor een verrassing door wereldkampioen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd op 1-1 te houden. De Fransen, die het toernooi waren begonnen met een zege op Duitsland, lieten in het warme Boedapest de kans liggen om zich al te verzekeren van een plek in de knock-outfase.

