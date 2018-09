Vettel onder indruk van steun voor blije Verstappen

Volgens de Limburger gebeurde er weinig meer voor hem na zo’n tien rondes. „Toen heb ik een beetje mijn eigen race gereden. Ik heb zonder problemen eigenlijk deze race kunnen rijden.”

De Nederlander vroeg tijdens de slotfase van zijn race nog wel om regen. „Maar die kwam dus niet.”

In de coulissen van het circuit van Spa Francorchamps kwamen GP-winnaar Vettel en Verstappen elkaar tegen. De Duitser was onder de indruk van het oranje legioen in België. „Een hoop oranje vandaag zeg!”, zei hij tegen Verstappen.

