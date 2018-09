Herlings met 14e GP-zege nog dichter bij wereldtitel

De motorcrosser uit het Brabantse Oploo was in de Grand Prix van Bulgarije in Sevlievo net als in de eerste manche ook in de tweede een klasse apart.

Weliswaar kreeg ’the Bullet’ iets meer tegenstand van zijn titelconcurrent Tony Cairoli, maar de regerend wereldkampioen moest toch het hoofd buigen voor de Nederlander die evenals de Italiaan op een KTM-machine reed. Cairoli pakte de kopstart maar werd al na een halve ronde na de start binnendoor verschalkt door Herlings.

Met zijn dagzege bouwde hij na 39 manche-overwinningen in 2018 zijn leiding in de WK-stand naar 73 punten uit op Cairoli die met zijn tweede plaats in de manche drie punten op Herlings moest prijsgeven. Met nog drie grandprix’s te gaan, waaronder de races op 15 september op het TT Circuit Assen, komt de eerste wereldtitel in de koningsklasse voor Herlings steeds dichterbij. „Ik heb een mooi gat kunnen slaan”, sprak hij tevreden, maar hij blijft realistisch. „Het kampioenschap is pas over als het ook echt over is.”

Uitslag: 1. Herlings (Ned) KTM, 2. Cairoli (Ita) KTM, 3. Gajser (Slo) Honda, 4. Desalle (Bel) Kawasaki, 5. Febvre (Fra) Yamaha, 6. Anstie (GBr) Husqvarna, 7. Coldenhoff (Ned) KTM, 8. Searle (GBr) Kawasaki, 9. Paulin (Fra) Husqvarna, 10. Seewer (Zwi) Yamaha.

Daguitslag: 1. Herlings 50, 2. Gajser 42, 3. Desalle 32.

WK-stand: 1. Herlings 783, 2. Cairoli 710, 3. Desalle 581, 4. Gajser 549, 5. Febvre 544.