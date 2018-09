Dumoulin vierde in Deutschland Tour

Leider Matej Mohoric miste de slag en reed op zo’n 15 seconden waardoor er ineens kansen lagen voor de eindzege in de Ronde van Duitsland.

Dumoulin moest toen een spel spelen aangezien Schachmann veel rapper dan hem is en als nummer twee in het klassement ook nog eens zeven seconden voor hem stond. Doordat er geen organisatie in de kopgroep was, konden de achtervolgers nog terug komen. In de sprint pakte de Duitser Nils Politt sneller dan Mohoric die wel zijn leiderstrui met verve verdedigde.

Matej Mohoric Ⓒ Hollandse Hoogte

Met een vierde plaats in de Deutschland Tour keek Dumoulin tevreden terug op de afgelopen vier dagen. ,,Ik heb hier eigenlijk beter gereden dan ik zelf had gedacht”, zei de Limburger.

,,Ik ben hier gekomen om aan mijn vorm te werken en lekker te koersen. Ik heb na de Tour de France slechts anderhalve week training achter de rug, waarbij ik moet zeggen dat ik in de eerste dagen in deze opbouw niet vooruit kwam. Ik was hier niet naar toe gekomen voor een resultaat en heb zeker niet aan het klassement gedacht. Ik wilde gewoon aanvallend en van voren koersen. Zeker in de rit van vrijdag naar Trier heb ik mezelf verrast door de beslissende demarrage te plaatsen. Ik heb hier in ieder geval het vertrouwen gevonden dat ik richting de WK in Innsbrück op schema ben. Na een korte rustperiode ga ik aan mijn laatste opbouw richting dat WK beginnen.”