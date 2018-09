’Terugval blijft hangen bij Feyenoord’

Bekijk ook: Feyenoord wint na knotsgekke slotfase

De dynamische middenvelder kon echter onmogelijk tevreden zijn met de Rotterdamse overwinning in Friesland. De bekerwinnaar kwam na een stand van 0-4 in de slotfase nog serieus in de problemen. Pas na de treffer van invaller Yassin Ayoub in de extra tijd waren de drie punten binnen voor Feyenoord. ,,Een krankzinnig einde van de wedstrijd'', beaamde Toornstra bij FOX Sports.

,,Tot aan de zeventigste minuut was er voor ons niks aan de hand. We speelden heel goed en konden steeds de vrije man vinden. Onze voorsprong van 4-0 was terecht. Maar dan moet je zo'n marge natuurlijk wel vasthouden. We werden slordig, we gingen een beetje overdrijven in ons veldspel en lieten daardoor Heerenveen terug in de wedstrijd komen. Dit had ons niet mogen gebeuren. Onze terugval zal de komende dagen nog wel even blijven hangen. Dat is jammer. Bij mij overheerst toch vooral het gevoel dat we hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen.''