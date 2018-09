Naesen wint opnieuw in Bretagne Classic

De Belg van AG2R versloeg na 256,9 kilometer in de sprint in Plouay de Deen Michael Valgren. Het is voor de Naesen de tweede keer dat hij de wedstrijd in Bretagne op zijn naam schrijft. In 2016 was hij ook al de beste.

Naesen en Valgren bleven over uit een grote kopgroep met daarin ook de Nederlanders Koen Bouwman en Pascal Eenkhoorn van LottoNL-Jumbo. In de finale reden de twee samen met Tim Wellens weg uit die groep en werden niet meer bijgehaald. In de sprint in Plouay bleek Naesen net iets sneller dan de Deen, die dit jaar al Omloop het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race op zijn naam schreef.