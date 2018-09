Valverde (38) wint in Vuelta

De Spaanse wielrenner van Movistar was op de lange maar niet zo steile slotklim Alto de la Mesa, de beste in de sprint van het eerste peloton. Valverde haalde de ontsnapte Belg Laurens de Plus bij en bleef de Pool Michal Kwiatkowski voor. Wilco Kelderman finishte als vierde.

Sky-renner Kwiatkowski nam de rode leiderstrui over van de Australiër Rohan Dennis, die zaterdag de eerste etappe, een tijdrit in Málaga, had gewonnen. Ook Rohans ploeg- en landgenoot Richie Porte, die niet geheel fit is begonnen aan de Vuelta, moest in de slotfase veel tijd prijsgeven.