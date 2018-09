Alleen PSV nog perfect na AZ - Vitesse

Daardoor is PSV na drie speelronden de enige club zonder verliespunten in de eredivisie. AZ volgt de koploper op twee punten, net als Ajax. Vitesse heeft vier punten minder dan de lijstaanvoerder uit Eindhoven. De Gelderse club ontvangt komende zondag Ajax in het Gelredome.

AZ en Vitesse stelden een beetje teleur. Beide clubs, al uitgeschakeld in Europa, willen dit seizoen graag PSV, Ajax en Feyenoord uitdagen. Maar ze speelden slordig, met veel balverlies als gevolg. Bryan Linssen kreeg de beste mogelijkheden op de openingstreffer. De aanvaller van Vitesse miste vlak voor rust vrij voor doelman Marc Bizot. Na een uur verscheen hij opnieuw oog in oog met de keeper van de thuisclub. Linssen treuzelde echter net iets te lang, zodat Ron Vlaar op het laatste moment redding kon brengen voor AZ.